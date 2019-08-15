Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimi..

Okullar ne zaman açılıyor? sorusu merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haziran ayından bu yana tatilin keyfini çıkaran öğrenciler ve aileleri yeni dönem için hazırlıklara da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimini yayınladı. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. Okullar ne zaman açılıyor? diye merak ediyorsanız işte yanıtı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Ana sınıflarına kayıt dönemi ise aynı yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır. (10 Temmuz 2019 değişikliğine göre bakınız)

* Bu hükme göre 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocukların kaydı ana sınıfına yapılır.

* Boşluk kalması halinde 45 - 56 ay arasında ki çocukların kaydı da yapılabilir. Ancak bunun için boş yer kalması gereklidir.

Açıklama : Ay hesaplamasında Eylül ayının sonu baz alınmaktadır.

Örneğin

* 2019 - 2020 öğretim yılı için kayıt yaptıracaksanız eğer, 2019 Eylül ayının sonu itibari ile ayını tamamlayan çocukların kaydı alınacaktır.

* Ana sınıflarına kayıt yaptırılırken ilk olarak 57 ayını tamamlayan çocuklardan başlanılır. En büyük yaş grubu ise 69 ayını tamamlamayan çocuklara kadardır. Ancak sınıfta boş yer kalması halinde 45 aya kadar öğrenci alınabilir.

* Ayrıca İlkokul çağına gelen 69 - 70 - 71 aylık çocukların 1 yıl erteleme hakları vardır. Bu çocuklarda ana sınıfına kayıt olabilir. Ayrıca bu çocuklar daha önce ana sınıfına gitmemiş iseler öncelik tanınır.