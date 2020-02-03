Okullar ne zaman açılıyor? 3 Şubat 2020'de okullar açılıyor mu?

“Okullar ne zaman açılıyor?” sorusu merak ediliyor. 3 Şubat 2020’de okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okulların tatil tarihleri ve eğitime başlayacağı tarih duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Manisa'da da bazı ilçelerde 15 tatil uzatıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar 3 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacak.

Elazığ'da tüm okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta açılacak.

Malatya Valiliği tarafından ”24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

Manisa'da da bazı ilçelerde 15 tatil uzatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.