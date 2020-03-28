Okullar ne zaman açılır? Uzaktan eğitim ne kadar uzatıldı? MEB açıkladı!

Okullar ne zaman açılır? Milyonlarca öğrenci velilerin ilgiyle takip ettiği konu hakkında araştırmalar yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamından Türkiye'de okullarda yüz yüze eğitimde tatile gidilmişti. Eğitimin aksamaması adına dersler online olarak öğrenciler hizmetine sunuldu. Peki, 2020 Okullar ne kadar tatil olacak? Merak edilen konu hakkında açıklamayı geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk açıkladı. İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısında konuşmuştu. Konuşmadan detaylar ise şu şekilde;



"30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız."dedi.

ÖZEL KURS VE DERHSANELER AÇILACAK MI?

Tüm özel kursların da 30 Nisan'a kadar tatil olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Ziya Selçuk, özel kursların da okullar gibi belirtilen tarihe kadar açılmayacağını belirtti.

Tatil döneminde okul servislerinden ücret istediğinin hatırlatılması üzerine Selçuk, şunları kaydetti:

"Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi edecekler. Telafi zamanları diyelim ki yaz saatinde geldi yaz tatilinde okul yok biliyorsunuz o dönemde okulun olması gerekirse uygun bir zamanlama içerisinde bu telafiler yapılacak."

Bir gazetecinin okul çağında çocuğu olanların idari izinli sayılıp sayılmayacağı sorusuna Selçuk, "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor, biliyorsunuz. Aile, Sosyal Çalışma Bakanlığımız geçtiğimiz hafta bir düzenleme yaptı. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalar gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.