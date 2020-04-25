Okullar 2020 ne zaman açılacak? Telafi eğitimi olacak mı? MEB Okulların açılacağı tarihi duyurdu!

Okullar 2020 ne zaman açılacak? Telafi eğitimi olacak mı? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına koronovirüs (kovid-19) salgını sonrası tedbir amacıyla okullarda yüz yüze eğitim modeline ara verilmişti. Öğrenciler derslerini online platform EBA üzerinde almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesin merakla takip ettiği konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.

Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli.

Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız olacak."

TELAFİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var. Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.