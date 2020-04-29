Okullar ne zaman açılacak? Okullar ile ilgili son durum ne? Milli Eğitim Bakanı saat kaçta açıklama yapacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Okulların açılışı hakkında hem veliler hem de öğrenciler için heyecanlı bekleyiş içerisindeler. Corona virüsü salgını sebebi ile eğitime verilen aranın ardından uzaktan eğitim sistemine geçildi. 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün konu hakkında açıklama yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapacağı görüşmenin ardından nihai karara varacak. Böylece normal şartlarda 30 Nisan’a kadar kapalı tutulmasına karar verilen okullar için yeni açıklama yapılmış olacak.

Uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlamıştı. Yeni alınan kararla bu süreç 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Okulların açılması halinde eğitim öğretime mayıs ayından itibaren başlanabileceğini belirten Bakan Selçuk, telafi eğitimleri için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, çocukların dinlenmelerini de önemsediklerini belirterek, "Okullar ne zaman açılırsa açılsın, Temmuz ve ağustos aylarında eğitim planlamıyoruz. Telafi eğitimleri için mayıs-haziran veya eylül ekim ayları daha fazla öne çıkıyor” demişti.

TELAFİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var. Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.