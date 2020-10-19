Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika okullar açıklaması var mı?

Okullar yüz yüze eğitim sürecini seyreltilmiş şekilde bazı günler uzaktan olarak devam ettiriyorlar. Henüz okula başlamamış olan 5.6.7 ile 9.10.11 sınıfların akıbeti merak ediliyor. MEB son dakika okullar açıklaması salgının seyrine göre bir karara varıldığını bildirecek.

MEB SON DAKİKA OKULLAR AÇIKLAMASI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika bir okullar açıklaması yapılmadı. Mevcut durumda tüm ilkokullar ile 8. sınıflar, lise hazırlık ve 12. sınıflar okula gidiyorlar.

Yeni bir gelişme olması durumunda güncel açıklamalar haberimizin içerisine eklenecektir.

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.

Liseler ne zaman açılacak? 9. 10. 11. sınıflar okula gidecek mi?