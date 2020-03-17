Okullar ne zaman açılacak, kaç hafta tatil? Okulların tatil süresi uzayacak mı?

Türkiye'de corona virüsü vakalarının görülmesinin ardından alınan önlemler arasında okulların tatil edilmesi de yer aldı. Okullarda ara tatil bir hafta öne çekildi. Üniversiteler ise 16 Mart tarihi itibariyle üç hafta süreyle tatil edildi. Artan coronavirüs vaka sayısından sonra gözler Bakanlıklara çevrildi. İşte okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki tüm okulların 16 Mart’tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edildiğini bildirmişti. Üniversitelerin tatil süresi ise 3 hafta olarak kararlaştırıldı.

Tatil kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu; o yüzden biz de bazı önlemler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli." dedi.

OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZAYACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre koronavirüs vaka sayısı 47'ye ulaştı. Vaka sayısındaki bu artışın, okulların tatil süresini nasıl etkileyeceği ise öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik açıklamalarda bulundu. Okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini vurgulayan Kara, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" ifadesini kullandı. Mevcut karara göre ilk ve orta dereceli okulların 30 Mart Pazartesi günü, üniversitelerin ise 6 Nisan Pazartesi günü açılması bekleniyor. Salgının yayılma durumuna göre tatil süresi uzatılabilir. Konuyla ilgili güncel bilgileri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.