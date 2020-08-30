Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ntv canlı yayınında yaptığı özel röportajda okullarla ilgili birçok açıklamada bulundu. Uzaktan eğitim sürecinin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlediklerini aktaran Selçuk, hangi gün hangi saatte hangi dersin hangi konusunun ne şekilde işleneceğinin açıklamasında bulundu. Peki, Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?



OKULLAR 21 EYLÜL’DE AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ntv canlı yayınına konuk oldu. Selçuk, milyonlarca öğrencinin ve velinin merak ettiği “Okullar ne zaman açılacak? ve “Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?” sorularına açıklık getirdi. Selçuk, yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili birtakım çalışmaların olduğunu belirtti. Bakan Selçuk "Şu anda net değil. Nasıl, ne şekilde yapılacağına ilişkin birkaç alternatifimiz var. Ama şundan emin olabilirler, televizyondaki derslerden de okuldaki derslerden de sorumlular. Bunun ölçme ve değerlendirmesi yapılacak ve notlandırma da bu şekilde hayata geçecek. Bunun ayrıntılarını da önümüzdeki haftadan itibaren netleştiririz." ifadelerini kullandı.

31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimin başlayacağına değinen Selçuk, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunmasıyla zillerin çalacağını, çocukların evlerinde kendilerine eşlik etmelerini beklediklerini söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlediklerini aktaran Selçuk, hangi gün hangi saatte hangi dersin hangi konusunun ne şekilde işleneceğinin, bunun TRT televizyonundaki ve EBA internet içeriğindeki karşılığının ne olacağının, canlı derslerle öğretmenlerin hangi branşta hangi dersleri yapacağının belirlendiğini, içeriklerin de bütün okullara ulaştırıldığını dile getirdi.

Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çalışan anne ve babalara bir izin uygulaması planlaması olup olmadığına dair, kamu personeli açısından esnek çalışmaya ilişkin zaten belli düzenlemeler olduğunu, özel sektörde de kurum ve kuruluşların kendi iç dinamikleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.