Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar 5. 6. 7. sınıflar için son dakika açılacak mı?

Okullar ile ilgili yapılan son düzenlemeye göre tüm ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Böylelikle kademelendirilmiş yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. Okullar eğitim sürecini uzaktan ve yüz yüze hibrit şekilde sürdürüyorlar. 5. 6. 7. sınıflar için ise önümüzdeki süreçteki akıbetini MEB belirleyecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı geçtiğimiz haftalarda genişletildi. Buna göre tüm ilkokullar, lise hazırlık sınıfları, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Fakat bir yandan da uzaktan eğitim süreci devam ediyor.

5. 6. 7. sınıfların ve kalan lise sınıflarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Salgının gidişatı bu konuda alınacak olan kararları belirleyecektir.

Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri açıklamalar geldikçe haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

BAKAN KOCA ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

2020 üniversitelerin açılacağı tarih 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından merak konusu oldu. YÖK daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Sosyal medyada YÖK'ten yeni açıklama geldiği iddia edildi. Ancak böyle bir açıklama YÖK tarafından yapılmadı.

Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı.

Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite online eğitim açıklaması yaptı.