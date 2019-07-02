Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 okulların açılma tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB),tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurmuştu. Öğrenciler 14 Haziran itibari ile yaz tatiline başlamıştı. Yaz tatilinin ilk günlerinde olmasına rağmen okulların açılacağı tarih araştırılmaya başladı. Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 okulların açılma tarihini merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

-18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

-25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

EBEVEYNLERE TATİL UYARISI

Çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.

Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ Mİ?

Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.



