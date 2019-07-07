Okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 Okullar ne zaman açılıyor? soruları Temmuz ayı itibariyle aratılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 öğretim yılı okulların açılma tarihi binlerce öğrenci tarafından aratılıyor. Bilindiği üzere artık yaz tatilleri 13 hafta değil 11 hafta olacak. Bu yeni düzenlemenin ardından yaz döneminde daha az tatil yapacak öğrenciler böylelikle okul hayatından da kopmamış olacak. Yaz tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler bir yandan da tattilerinin ne zaman biteceği konusunda aramalar yapıyor. Peki, 2019 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili kaç gün, ne zaman bitecek? Tüm bu soruların cevabı haberimizde

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil hafta sonu ile beraber 9 gün sürecek.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve 16 gün sürecek.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNDE NELER YAPMALI?

Tatilde çocuklarımız öncelikle dinlenmeli ve beyinlerini, bedenlerini ve psikolojilerine iyi gelecek faaliyetlerde bulunmalılar. Bunlar;

-Tüm öğrenciler kitap okumalı. Geleceğe, sınavlara ve beyinlerine yapabilecekleri en iyi yatırım olacaktır.

-Spor, sanat, sosyal faaliyetlere katılsınlar. Bu demek değil ki kurstan kursa koşsunlar.

-TV ve bilgisayar oyunlarına sınır konulmalı.

-Yoğun olmamakla birlikte ders tekrarı yapılabilir.

-Klasik testlerden çözmek yerine mantık muhakeme gücünü artıracak testler çözmeleri daha faydalı olacaktır.

-Birlikte zeka oyunları (Ben oynuyorum bazıları çok eğlenceli) oynayın, eğlenceli ve faydalı. (Abbalone, Mangala, Paradux, Reversi, Pentagon, Koridor v.b.)