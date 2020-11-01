Okullar ertelendi mi? İzmir'de okullar bir hafta tatil mi?

İzmir'de okulların durumu, İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Okullarda belirlenen sınıf düzeyleri için yüz yüze eğitim yapılıyor. 2 Kasım itibari ile 5. sınıf ve 9. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor. Ancak 30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen 6.6 deprem nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il genelinde okulların tatil edilmesine ilişkin karar alındı. Kararı Bakan Selçuk duyurdu.

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Yaraları hep birlikte saracağız. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

5. VE 9. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR

5. ve 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin yeni aşaması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."