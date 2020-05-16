Okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılacak mı?

Okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak? sorularının yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. İlk ve orta dereceli okullar corona virüs salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Salgın sonrası normalleşme sürecinde üniversitelerin açılış tarihi belirtildi. Bunun üzerine ise okullar Haziran’a açılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Bakan’ın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilmiş ve öğrencilerin bu sistem üzerinden ders takiplerini yapmaları sağlanmıştı.

Korona virüsü salgını sonrası normalleşme planlamalarının aşama aşama olacak şekilde uygulamaya konulduğu şu günlerde okulların akıbeti de merak ediliyor. Bir yandan da yaz döneminde telafi eğitimlerinin olup olmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık telafi eğitimleri konusunda Temmuz ve Ağustos aylarında eğitim yapılmayacağını ve öğrencilerin tatil yapabileceklerini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu;

“Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili mevcut çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.