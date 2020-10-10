Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen öğrenciler devamsız yazılacak mı?

12 Ekim Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletiliyor. Tüm ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okula gitmeyen öğrenciler hakkında ne olacağına dair açıklamalarda bulundu.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

12 Ekim itibarıyla tüm ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre veliler çocuklarını okula göndermek zorunda değiller. İstemeyen öğrenciler için esneklik sağlanacak. Fakat bu konudaki tüm sorumluluk veliye ait olacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile birlikte devam edecek. TRT ve EBA TV'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.

OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILACAK MI?

Eğer veli, öğrenci hakkında okula gitmeme kararı alırsa öğrenci devamsız sayılmayacak. Öte yandan öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.