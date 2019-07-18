Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019 açıklandı mı? İşte okul öncesi öğretmenliği puanları

Okul öncesi öğretmenliği taban puanları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. Üniversite sınavına giren adayların sonuç açıklaması kurum tarafından yapıldı. Tercihler 23 Temmuz’da başlayacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. 2018 yılı üniversite puanları ve 2019 yılı kontenjanları haberimiz içerisinde sizlerle

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2019 yılı üniversite taban puanları açıklaması henüz yapılmadı. Haberimiz içerisinden geçtiğimiz yıllardaki puanlara ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.