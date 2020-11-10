Okul ara tatil ne zaman 2020? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2021-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için geri sayım başladı. 30 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayan ve kimi sınıfların uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim de aldığı bu dönemde yaklaşık 2 buçuk aylık bir süre geride kaldı. Binlerce öğrenci ve veli ara tatile ne zaman çıkılacağını araştırıyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'da yapılacak. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra ara tatile çıkmış olacak. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük aranın ardından 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapılacak.

YARIYIL TATİLİ VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

En son yapılan değerlendirmelerle birlikte öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılı döneminde bekleyen takvim şu şekilde belirlendi;

18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,

21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,

16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,

22 Ocak birinci dönem sonlanacak,

25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,

8 Şubat ikinci dönem başlayacak,

12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,

18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.