Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi yayınlandı! Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2020 yılı Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimi yayınlandı. Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler açıklanan takvime göre başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA BAŞVURULARI

Takvime göre, adayların ön başvuruları 7-11 Aralık 2020 tarihinde sistem üzerinden alınacak. İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Onaylanması veya Reddedilmesi işlemi de yine bu tarihlerde gerçekleşecek.

ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI

Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması işlemi 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Atamalar 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri 22 Ocak 2021- 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.