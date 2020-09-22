Öğretmenler Günü genelgesi yayında! MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesi detayları neler?

MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesi yayımlandı. Okullarda seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlaması üzerine eğtim alanında da normalleşme adımları devreye girdi. Fakat koronavirüs salgını süreci henüz devam ettiği için kalabalık oluşturabilecek etkinliklere daha temkinli yaklaşılıyor. Öğretmenler Günü genelgesi ile kutlama ve etkinliklere dair tüm merak edilenler açıklığa kavuştu.

MEB 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenler Günü genelgesinde salgın durumunu zaafiyete uğratmayacak şekilde kontrollü şekilde kutlamaların yapılabileceği belirtildi. Genelgede, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine yönelik ve korona virüsü salgınında moral ve motivasyonu arttırıcı etkinliklerin ön planda olması gerektiğine dikkat çekildi.

Genelgenin tamamı şu şekilde;

"Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu Benim Günüm” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilecektir. Bu kapsamda;

1. Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacaktır.

2. Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi (a) Yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce, Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının Covid-19 salgın tedbirleri alınarak yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile katılımı sağlanacaktır.

4. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici, bilgilendirici ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen göstereceklerdir. Programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre sakinleri de davet edilecektir.

5. Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6. Öğretmenler Günü kutlamalarında ilgi (a) Yönetmeliğin 16, 23 ve 24’ncü maddeleri uyarınca adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7. Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine davet edilerek anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

8. Şehit olan, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve/veya öncelikle emekli oldukları okullardaki programlara davet edilmeleri sağlanacaktır.

9. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara yer verilecektir.

10. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb. yarışmalar düzenlenerek dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

11. Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan gruplarla yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

12. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla olmak üzere konferans, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenleyecek, ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

13. Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

14. Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

15. İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada “2020 Yılı Öğretmenler Hatıra Ormanı” oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecektir.

16. Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek- 4’te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

17. Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliklerin yapılamaması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri uzaktan erişim yoluyla çeşitli etkinlikler düzenleyecektir."