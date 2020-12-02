Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? MEB Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi Aralık 2020

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi Aralık 2020 yayınlandı. MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan öğretmen alan değişikliği duyurusuna göre, ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacak. İşte Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi Aralık 2020..

KİMLER ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Bakanlığıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;

- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,

Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,

-Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,

Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.

ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ön başvurular (Birinci aşama) 7-11 Aralık 2020

tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.

Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

TERCİH VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ