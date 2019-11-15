Öğrencilere psikolojik test

Yelda GÖKDAĞ

Bu cihazın ise 3-23 yaş arası bireylere yönelik olacağı öğrenildi. Okullarda ihmal ve istismarı önlemeye yönelik hazırlık içinde olduklarını da belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu ile risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik ortak çalışma yapılacağını vurguladı.

BÜTÇENİN YÜZDE 16.2’Sİ EĞİTİMİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesiyle ilgili de konuşan Bakan Selçuk, “Eğitim bütçemiz, 177 milyar 605 milyon 504 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16.2’sini oluşturmaktadır”dedi.