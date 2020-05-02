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Öğrenciler için yeni hizmet: Anında yanıt verecek

Öğrenciler için yeni hizmet: Anında yanıt verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan'ı hayata geçirdik." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamaları şöyle:

"Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik.

EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz."


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