Öğrenciler heyecanla bekliyordu.. LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı! İşte Kasım ayı LGS soruları..

LGS Kasım ayı örnek soruları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyordu. MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Kasım ayı örnek sorularını resmi internet sitesinde yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sınav 7 Haziran 2020'de yapılacak. Öğrencilerin sevdikleri örnek soru uygulaması da her ay devam edecek. LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizde yer alıyor..

LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI YAYINLANDI

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ikincisi Kasım ayı MEB tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'den erişime açıldı.

2020 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

2020 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir bir bilgi paylaşılmadı.Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.