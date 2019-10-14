Nobel ödüllü bilim insanları ODTÜ'de

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Nobel ödülü alan bilim insanlarının, Türkiye’deki bilim insanları, öğrenciler ve halkla bir araya gelmesi için “Nobel Ders Seminerleri” projesi başlattıklarını açıklattı. Kök, “Proje kapsamında ilk olarak 2003 Nobel Kimya Ödülü sahibi Peter Agre ODTÜ’ye gelecek. 2004 Nobel Fizik Ödülü sahibi David Gross’u öğrencilerle mart ayında buluşturacağız. Nobel ödüllü Danimarkalı Eric Jeppesen bu kapsamda üniversitemizde olacak. Jeppesen ayrıca, yurtdışından ülkemize 3 yıl süreyle gelerek araştırma faaliyetlerinde bulunacak. Proje kapsamında, dünyaca ünlü bilim diplomatı Will Colglazier bizlerle birlikte olacak. Aziz Sancar hocamızla da görüştük. İlk dönemin kapanışını Aziz hocamızla yapmak istiyoruz.”

LİSELERİ DE KAPSIYOR

Projenin bir diğer önemli kısmının da Nobelli bilim insanlarını liseli öğrencilerle de buluşturmak olduğunu belirten Kök, ünlü bilim insanlarının lise öğrencilerine de ilham vereceğine inandığını dile getirdi.