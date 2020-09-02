Narsistik sayı nedir, ne demek? Narsistik sayıya örnekler!
Genel kültür testleri ya da bulmacalarda sıklıkla karşımıza narsistik sayı nedir, sorusu çıkmıştır. Armstrong sayısı olarak da bilinen narsistik sayı hakkından detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Merak edilen narsistik sayıya örnekleri sizlerle...
Narsistik sayı nedir, sorusuna; okuduğumuz kitaplarda, çözdüğümüz bulmacada ya da televizyon ekranlarında görmüş olabiliriz. İlginç bir isme sahip olan narsistik sayı bazen Armstrong sayı olarak da anılmaktadır.
NARSİSTİK SAYI NEDİR?
Armstrong sayı olarak da bilinen Narsistik sayı, n haneli bir sayının tüm basamaklarının n'nci kuvvetlerinin toplamı, sayının kendisine eşit olur. İşte bu sayılara ise narsistik sayılar denmektedir.
Narsistik sayılara örnek verecek olursak; 370 sayısı narsistik bir sayıdır.
33 + 73 + 03 = 27 + 343 + 0 = 370
Bilinen başka narsistik sayılara örnekler ise şu şekildedir:
13+53+33=1+125+27=153
33 + 73 + 13 = 27 + 343 + 1 = 371
43 + 03 + 73 = 64 + 0 +343 = 407
43 + 73+ 13 = 64 + 343+ 1 = 471
94+ 44 + 74 + 44= 6561 + 256 + 2401 + 256=9474
14+ 64 + 34 + 44= 1 + 1296 + 81 + 256 = 1634