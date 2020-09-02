Narsistik sayı nedir, ne demek? Narsistik sayıya örnekler!

Narsistik sayı nedir, sorusuna; okuduğumuz kitaplarda, çözdüğümüz bulmacada ya da televizyon ekranlarında görmüş olabiliriz. İlginç bir isme sahip olan narsistik sayı bazen Armstrong sayı olarak da anılmaktadır.

NARSİSTİK SAYI NEDİR?

Armstrong sayı olarak da bilinen Narsistik sayı, n haneli bir sayının tüm basamaklarının n'nci kuvvetlerinin toplamı, sayının kendisine eşit olur. İşte bu sayılara ise narsistik sayılar denmektedir.

Narsistik sayılara örnek verecek olursak; 370 sayısı narsistik bir sayıdır.

33 + 73 + 03 = 27 + 343 + 0 = 370

Bilinen başka narsistik sayılara örnekler ise şu şekildedir:

13+53+33=1+125+27=153

33 + 73 + 13 = 27 + 343 + 1 = 371

43 + 03 + 73 = 64 + 0 +343 = 407

43 + 73+ 13 = 64 + 343+ 1 = 471

94+ 44 + 74 + 44= 6561 + 256 + 2401 + 256=9474

14+ 64 + 34 + 44= 1 + 1296 + 81 + 256 = 1634