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15 Ekim 2020 Perşembe 13:44 | Son Güncelleme:

Mühendislik tamamlama sonuçları açıklandı! ÖSYM Mühendislik tamamlama sonuç ekranı

Mühendislik tamamlama sonuçları açıklandı! ÖSYM Mühendislik tamamlama sonuç ekranı

2020-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi. İşte ÖSYM Mühendislik tamamlama sonuç ekranı...

ÖSYM Mühendislik tamamlama sonuç ekranı yoğun ilgi görüyor. 2020-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı. 01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA SONUÇ EKRANI

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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