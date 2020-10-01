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  • Mühendislik Tamamlama 2020 başvuruları başladı! Mühendislik Tamamlama 2019 taban puanları
01 Ekim 2020 Perşembe 11:58 | Son Güncelleme:

Mühendislik Tamamlama 2020 başvuruları başladı! Mühendislik Tamamlama 2019 taban puanları

Mühendislik Tamamlama 2020 başvuruları başladı! Mühendislik Tamamlama 2019 taban puanları

2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. 2020-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu adayların erişimine açıldı. Adaylar tercihlerini 01-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Adaylar tarafından beklenen Mühendislik Tamamlama 2020 başvuruları bugün başladı. 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Mühendislik Tamamlama 2019 taban puanları da yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 01-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri 2020-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2015 Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2, 2019-ALES/1, 2019-ALES/2, 2019-ALES/3 veya 2020-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan 2015 Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2, 2019-ALES/1, 2019-ALES/2, 2019-ALES/3 veya 2020-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. tercih yapabileceklerdir.

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