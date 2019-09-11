Mühendislik tamamlama 2019 tercihleri nasıl yapılır? Mühendislik tamamlama tercihleri başladı

ÖSYM, mühendislik tamamlama tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. Mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? 2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM’ye gönderilecek tercih listeleri ve bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Mühendislik tamamlama tercihleri 11 Eylül ve 18 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Eylül 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM’ye gönderilecek tercih listeleri ve bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS’teki eğitim bilgileri esas alınacaktır.

Adaylar, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Eylül 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.