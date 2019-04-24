Müdür yardımcılığı sınavı soruları ne zaman açıklanacak?

MEB’de görevli olup EKYS’ye giren adaylar, “Müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, Müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. EKYS’ye giren adaylar için müdür yardımcılığı sınavları hayli önem teşkil ediyor. Yönetici olarak görevlendirilmek için ilgili şartları taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının girebildiği sınav EKYS’de heyecan dorukta… EKYS 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşmişti. Müdür yardımcılığı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte soruların yanıtı…

EKYS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde soruların açıklanması bekleniyor.

EKYS NASIL YAPILIYOR?

Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak. Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatırıyor.

SORULAR NASIL OLUYOR?

Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.