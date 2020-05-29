MSÜ ve YKS için sınav yeri değişikliği yapılabilecek! YKS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu…

ÖSYM, MSÜ ve YKS sınav yeri değişikliği taleplerinin alınacağını duyurdu. Coronavirüs salgını nedeniyle veya diğer sebeplerden dolayı başvuru sırasında tercih edilen sınav yerinde ikamet etmeyen adaylar mevcut. Söz konusu yer değişikliği ile sınava girecek olanlara kolaylık sağlanırken, aynı zamanda da şehirler arası hareketlilik de minimum seviyede tutulacak. YKS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? sorusunun yanıtına dair detaylar haberimizde…

YKS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM; YKS ve MSÜ'ye başvuran adaylar arasından, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin yer değişikliği taleplerinin alınacağını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)’na başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi. Sınav yeri değişikliği ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir."

MEB YKS MİNİ DENEME SINAVI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "//ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.