MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihlerinde son gün için geri sayım başladı. MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımında süreç devam ediyor. Başvuru işlemlerini yapan adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yapmaya başladılar. MSÜ tercihleri 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına giremeyecekler. MSÜ tercihleri ile ilgili detaylara ve merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan tercih işlemleri 17 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına giremeyecekler.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 13 Haziran tarihinde yapılacaktır.

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:

Kara Harp Okulu (KHO)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)

Sahil Güvenlik

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)

MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.