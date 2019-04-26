MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ tercihleri sınava giren adaylar için çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Adaylar, “MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?” sorusuna cevap arıyor. MSÜ 2019 sınav sonuçları az önce açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler tercih yapmak üzere yoğunlaşacaklar. Tercih dönemini merakla bekleyen adaylar, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Haberimizin devamında, “MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, MSÜ tercih kılavuzu yayında mı?” sorularına yanıt bulabilirsiniz.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 MSÜ sınav sonuçları az önce açıklandı.

Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aday şifreleri, sınava başvuru aşamasında kişiye özel tahsil edilen şifreler olup yalnızca aday tarafından kullanılabilir. Aday şifresi ile birlikte ÖSYM’nin mobil uygulamaları aracılığıyla askeri öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

MSÜ kılavuzunda sınav sonuçlarının açıklamasına dair adaylara uyarı niteliğinde bilgiler de verilmiştir. Bu bilgiler arasında; adayların yaşadıkları ikamet adresine şahsa özel bir sonuç belgesinin gönderilmeyeceği ilkesi açıkça belirtilmiştir. Web sitesi ya da mobil uygulama üzerindeki sonuç sayfasında ilan edilen bilgiler, adaylara tebliğ niteliğinde olup yasal olarak bağlayıcılığı söz konusudur.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, okul tercihlerini yapmaları gerekir. Askeri öğrenciler tarafından yapılan tercihler, 2’nci aşamaya çağrılmalarına adına büyük önem taşır. Adaylar, öncelikli sırası kapsamında okul tercihlerini ve 2’nci aşamaya çağrılma tarihlerini belirlerler.

ÖSYM MSÜ sınav kılavuzuna göre, askeri okul tercihleri 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında yapmaları mecburidir. Belirlenen tercih tarihlerini kaçıran adayların öğrenci yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ya da Meslek Yüksekokullarında eğitim görme ihtimalleri söz konusu olamaz.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:

Kara Harp Okulu (KHO)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)

Sahil Güvenlik

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)

MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.

MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında, 2’nci seçim aşamalarına katılım amacıyla yapılacak çağrı MSÜ internet sitesi üzerinden yayınlanır. 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığının Ankara’daki merkezinde hazır bulunmalıdır.

Öğrencilerin 2’nci seçim aşamalarındaki adımlar ve mülakat sayesinde Aday Değerlendirme Puanı oluşturulur. Adaylar, tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri de dikkate alınarak yerleştirilir.