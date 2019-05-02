MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ 2019 tercih kılavuzu, taban puanları nedir?

MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı. MSÜ’de eğitimine devam etmek adaylar için sınav heyecanı geride kaldı. Adaylar ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için yeni bir heyecan başlıyor. MSÜ tercihleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyen adaylar, tercih başvurularının nasıl yapıldığını sorguluyor. ÖSYM MSÜ takvimine göre, askeri okul tercihleri 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında yapmalarının zorunluğu olduğu görülüyor. İşte, “MSÜ tercihleri nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı…

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:

Kara Harp Okulu (KHO)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)

Sahil Güvenlik

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)

MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.

MSÜ TABAN-TAVAN PUANLARI NEDİR?

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında, 2’nci seçim aşamalarına katılım amacıyla yapılacak çağrı MSÜ internet sitesi üzerinden yayınlanır. 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığının Ankara’daki merkezinde hazır bulunmalıdır.

Öğrencilerin 2’nci seçim aşamalarındaki adımlar ve mülakat sayesinde Aday Değerlendirme Puanı oluşturulur. Adaylar, tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri de dikkate alınarak yerleştirilir.