MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

“MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM merkezi sınavlar ile ilgili resmi duyurular yayınlıyor. Bu duyurulara göre Milli Savunma Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yaptılar. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Tercih sonuçları ile ilgili açıklamanın ardından sıra 2’nci seçim aşamalarına gelecek. MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde sizlerle.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 13 Haziran tarihinde yapılacaktır.

MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?

2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2’nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki

Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

4) 2019-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2019-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır.

Bu adaylar 2’nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” raporu alanlar, 2019-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB’nin belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.