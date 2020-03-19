MSÜ sınavı ertelendi! MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

MSÜ sınavı ertelendi mi? sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 9 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınavı 3 Mayıs tarihinde yapılcak.

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MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.