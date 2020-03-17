MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ 2020 ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ sınavı ertelendi mi? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılacak olan sınava başvuran adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre MSÜ sınavı, 29 Mart 2020 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Sınava girecek olan adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden yapılan güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala yayınlanıyor.

2020 MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.