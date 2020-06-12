MSÜ ne zaman, kaç dakika? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?

MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adayların sınavın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını ve kaç dakika süreceğini öğrenmek istiyor. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için ÖSYM duyuru ve kılavuz yayımladı. Adaylar merak ettikleri detayları burada bulabilecekler.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak olup, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına gelen adaylar içeri alınmayacak. Bu nedenle adayların sınava geç kalmamaları büyük önem taşıyor.

Sınava girecek adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

MSÜ sınavına girerken adayların yanlarında getirmeleri gereken belgeler arasında sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya kimlik karı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor. ÖSYM MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere göre, adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebiliyor.

Kılavuzda, bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adayların, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmacağının da altı çizildi.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İÇİN AÇIK OLACAK MÜDÜRLÜKLER

T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki bazı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, 14 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.

Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.