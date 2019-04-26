MSÜ mülakat tarihi belli mi? MSÜ mülakat soruları nasıl olacak?

MSÜ mülakat soruları merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ilgili adaylar, “MSÜ sözlü mülakat için gerekli belgeler nelerdir?” sorularının yanıtını arıyor. 2019 MSÜ için bu sene tercih kılavuzu yayınlanmamıştı. Adaylar mülakat için heyecan yaşıyor. MSÜ sözlü mülakatında gerekli belgeler internette araştırıyor. MSÜ sözlü mülakatı için nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi gereken belgeler arasında… Haberin devamında MSÜ mülakatı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

MSÜ MÜLAKAT TARİHİ BELLİ Mİ?

MSÜ 2019 mülakat tarihi henüz açıklanmadı.

2019 MSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

2019 MSÜ için bu sene henüz tercih kılavuzu yayınlanmadı. 2018 kılavuzu için MSÜ ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberin devamında ulaşabilirsiniz.

2018’DE MSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYORDU? MSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI NASILDI?

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI

1) 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3) 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

4) 2018-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2018-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar 2’nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “Askeri Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir” raporu alanlar 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB’lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.

YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

- Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

- Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 01 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

- Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

MSÜ adayların, seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okumasını ve çağrının yapıldığı tarihin mutlaka bir kez daha kontrol edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Adayların sınavlara gelirken getirmesi gereken belgeler ise şunlar;

MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.)

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) ve MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.

YAŞ SINIRI VE GENEL BAŞVURU KOŞULLARI NELER OLACAK?

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

- MSÜ-SAYISAL (SA),

- MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

- MSÜ-SÖZEL (SÖ),

- MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır