MSÜ geç başvurular ne zaman? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? İşte yanıtı...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 7 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihler arasında 2020-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2020-MSÜ başvurularını yapabiliyor. MSÜ geç başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını ne zaman yapacaklarını ve ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini merak ediyor. MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MSÜ geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından 25 Şubat 2020 olarak açıklandı. Geç başvurular 1 gün içerisinde yapılacak. MSÜ geç başvuru ekranı saat 23:59'dan sonra kapanacak.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, 29 Mart 2020 tarihinde saat 10:15'te yapılacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmeyecektir.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ geç başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı. Ücretin 25 Şubat'ta ödenmesi gerekiyor.