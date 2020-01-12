MSÜ başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı 2020 başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. MSÜ başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları yoğun ilgi görüyor. 7 Ocak’ta başlayan işlemler 10 Şubat’a kadar devam edecek. Adaylar başvuru yaparken başvuru ücreti olan 100 TL’yi yatırmaları gerekiyor. Haberimiz içerisinden merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

İŞTE MSÜ 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak'ta başladı. 10 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 06 Şubat - 03 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) düzenlenecek. Söz konusu sınav için başvuru ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. MSÜ sınav sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.