"MSÜ 2'nci aşamaya kimler katılacak? 2019 MSÜ ikinci aşama ne zaman yapılacak?" diye merak edilmeye başladı. MSÜ tercihlerinin sonuçları dün personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Binlerce kişinin beklediği MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MSÜ 2019 sonuçarının ardından MSÜ 2'nci aşaması ile ilgili detaylar intermette aranmaya başladı.

2019 MSÜ İKİNCİ AŞAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ ikinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

MSÜ 2'NCİ AŞAMAYA KİMLER KATILACAK?

Adaylar Harp Okulları için;



- Kara Harp Okulu (KHO), - Deniz Harp Okulu (DHO), - Hava Harp Okulu (HHO), - Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)



Astsubay Meslek Yüksekokulları için;



- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO), - Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO), - Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO), - Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.) - Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.



Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden "Sağlık Muayenesi" bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2019 MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SÜRECİ NASIL OLACAK?

a) Evrak Kontrolü:

2’nci seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b) Fiziki Değerlendirme:

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir.

İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları TABLO-2’de gösterilmiştir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.

c) Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.

ç) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış (400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında) olan Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

d) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin) :

(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.

(b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylarelenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek

Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

e) Mülakat:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. HO ve MYO tercihi olan adaylar tek mülakat değerlendirmesi sonucunda HO ve MYO için iki ayrı not alacaktır.

(3) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(4) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(5) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.