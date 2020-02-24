MSÜ 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınavı para yatırma işlemi nasıl yapılır?

MSÜ geç başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. MSÜ geç başvurusunda para yatırma nasıl yapılır? 7 Ocak tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 10 Şubat’ta sona erdi. Şimdi sıra geç başvuru işlemlerinde! 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacak olan sınavın geç başvuruları yarın alınacak. MSÜ sınavı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ geç başvurusu 25 Şubat tarihinde yapılacak.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM geç başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.