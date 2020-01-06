MSÜ 2020 başvuruları ne zaman? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

MSÜ 2020 başvuruları ne zaman? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan MSÜ 2020 sınavı için başvurular yakın zamanda başlıyor. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. MSÜ 2020 başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MSÜ 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

MSÜ 2020 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. MSÜ sınav sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.