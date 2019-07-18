Mimarlık taban puanları 2019 açıklandı mı? Hangi üniversite kaç puanla alıyor?

Mimarlık taban puanları 2019 açıklandı mı? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dün açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercih işlemleri yapılacak. YKS puanını öğrenen üniversite adayları istedikleri bölümlerin geçtiğimiz sene aldığı son öğrencinin puanına göre kendi tercih listesini oluşturuyor.Mimarlık taban puanları 2019 açıklandı mı? diye merak edenler mimarlık taban puanları ve sıralamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİMARLIK TABAN PUANLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Mimarlık taban puanları 2019 henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.