Milli Teknoloji Bursu başvuru son gün ne zaman? Milli Teknoloji Bursu başvuru şartları nelerdir?

Milli Teknoloji Bursu başvuru şartları ve son gün tarihi yoğun ilgi görüyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar öğrencilerin Milli Teknoloji Bursuna başvurmaları yönünde davet etti. Üniversite öğrencilerinin gönüllü ve eğitmen olarak yer aldığı bursta belirli şartlar bulunuyor. Milli Teknoloji Bursu başvuru şartları neler? Başvuru ekranı ve daha fazlası haberimizde.

MİLLİ TEKNOLOJİ BURSU NEDİR?

Milli Teknoloji Bursu, Milli Teknoloji Hamlesi birlikte yürümek amacıyla üniversite öğrencilerinin teknoloji alanından yetiştirmeyi amaçlıyor. Burslar T3 Vakfı tarafından verilecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2020 olarak belirlendi.

MİLLİ TEKNOLOJİ BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Teknoloji Bursu iki alanda başvurular yapılıyor. Başvuru yapmadan önce sisteme kayıtlı olmanız gerekiyor. Buna göre;

Gönüllü burs programı

Bursiyerlerimizin Vakfımızda bağlı oldukları koordinatörlüklerin yürüttüğü projelere katkı sağlamaları, görev bazlı proje geliştirmeleri, araştırma yapmaları ve süreçlerde aktif rol almaları beklenmektedir.

Gönüllü bursu 10 ay boyunca aylık 700 TL'dir.

Türkiye'deki tüm üniversitelerin hazırlık, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf ve 4.Sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

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Eğitmen-mentor burs programı

Bursiyerlerimizin yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik yapmaları ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yaparak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeflenmiştir.

Eğitmen-mentor bursu 12 ay boyunca aylık 1000 TL'dir.

Mühendislik ağırlıklı bölümlerde eğitim gören 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf ve lisansüstü programlarına kayıtlı üniversite öğrencileri başvuru yapabilir.

EĞİTMEN-MENTOR BURS PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLA