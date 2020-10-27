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  • MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Sınavlar sınıf ortamında gerçekleştirilecek
27 Ekim 2020 Salı 18:50 | Son Güncelleme:

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Sınavlar sınıf ortamında gerçekleştirilecek

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Sınavlar sınıf ortamında gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

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