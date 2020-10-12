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12 Ekim 2020 Pazartesi 21:04 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığından velilere görselli uyarı

Milli Eğitim Bakanlığından velilere görselli uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan velileri uyaran paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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