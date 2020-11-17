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  • Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim açıklaması: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim devam edecektir
17 Kasım 2020 Salı 20:54 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim açıklaması: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim devam edecektir

Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim açıklaması: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim devam edecektir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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