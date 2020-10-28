Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak.

Ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

SINAVLAR OKULLARDA YÜZ YÜZE YAPILACAK



Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde yapılacak sınavlar ile ölçme değerlendirme yöntemleriyle ilgili detayları il ve ilçe müdürlüklerine gönderdiği bir genelgeyle açıkladı.

Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak, ancak öğrenciler uzaktan eğitimle aldıkları derslerle ilgili de performans ödevleri hazırlayacak. Yıl sonu notları hem yazılı sınavlardan hem de performans çalışmalarının ortalamaları alınarak hesaplanacak.

İşte 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak ölçme değerlendirmeyle ilgili tüm detaylar:

-Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

-Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek.

-Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılan okullarda ise sınav tarihlerlerine okullardaki zümre başkanları kurulu karar verecek.

-Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid

19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

CUMARTESİ SINAV GÜNÜ OLABİLİR

-Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.

-Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

-Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak.

-Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek.

KATILIM PUANI KRİTERİ

-Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

-Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dînî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

-Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve e-posta gibi ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.

-Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.