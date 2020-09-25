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25 Eylül 2020 Cuma 15:09 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "meslek lisesi" kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "meslek lisesi" kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmelerce alınması şartıyla 28 Eylül'den itibaren eğitim/stajlarına başlayabilecek" açıklamalarında bulundu.

Meslek liseleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler' ifadelerine yer verildi.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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