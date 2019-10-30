LGS 2020 sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı! MEB LGS örnek sorular kitapçığı haberimizde

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim LGS örnek sorular 2020 arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ve İki oturumda yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2020 sınav takvimi duyuruldu. LGS ekim ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı.Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS örnek soruları..

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak.